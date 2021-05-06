İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN: Unutmayalım ki Deprem Bilinci Hayat Kurtarır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası bir İstanbul depremine karşı son iki yıldır yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Başta “İstanbul Deprem Çalıştayı” olmak üzere, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları”, “Deprem Seferberlik Planı” gibi birçok önemli projeye imza atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan İGDAŞ ise hem aldığı alt yapı tedbirleri ile hem de başlattığı Deprem Farkındalık Projesi ile İstanbullulara deprem gerçeğini hatırlatıyor. İGDAŞ’ın Deprem Farkındalık Projesi ile ilgili detaylarını İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN ile konuştuk.

Deprem Farkındalık Projesi’nin çıkış noktası nedir? Deprem konusundaki geçmiş deneyimlerimiz bize gösteriyor ki deprem öncesi ve sonrası için alınacak önlemler, kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Hiç kuşku yok ki deprem İstanbul’un kaçınılmaz bir gerçeği. Bazen deprem hiç yaşanmayacakmış gibi davranıyoruz. Yaşanan afetler birkaç yıl içerisinde unutularak alınması gereken önlemler gecikebiliyor. Bu nedenle önce deprem gerçeğinin farkında olmak gerekir. Bu farkındalık önlem almayı da beraberinde getirecektir. Deprem farkındalığının oluşturulması ve deprem konusunda toplumun eğitilmesi için bizim gibi kurumlara çok önemli görevler düşmektedir.Bu bilinçle biz de AKUT Vakfı ile işbirliği yaparak Deprem Farkındalık Projesi’ni başlattık.

Bu projede AKUT Vakfı ile yürüme nedeniniz nedir? AKUT Vakfı, her türlü doğal afet konusunda deneyimli ve arama-kurtarma çalışmaları alanında büyük başarılara imza atmış bir kurum. İşinin uzmanı çalışanları sayesinde birçok olayda binlerce insanın hayatını kurtararak onlara yeni bir yaşam kazandıran bir oluşum. Bu nedenle biz de çalışanlarımızı ve ailelerini deprem konusunda bilgilendirirken AKUT Vakfı’nın tecrübelerinden yararlanmak istedik.

Deprem Farkındalık Projesi’ni detaylandırabilir misiniz? İGDAŞ gibi insana hizmet eden kurumların deprem gibi doğal afetleri yönetme, bu durumlara karşı önlem alma ve insanları bilinçlendirme konusunda büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde AKUT Vakfı ile iş birliği yaparak Deprem Farkındalık Projesi’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında İGDAŞ çalışanlarına ve onların ailelerine deprem konusunda farkındalık eğitimleri veriyoruz. Eğitimler tamamlandıktan sonra yine deprem anı ve sonrası için kritik bir yere sahip olan Acil Durum Çantaları dağıtıyoruz. Sunduğumuz bu eğitimler; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, ilk müdahale bilgisi ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler ve bu malzemelerin kullanımı gibi içeriklerden oluşmaktadır. Amacımız çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak deprem konusunda bilinç kazandırmaktır. Unutmayalım ki deprem bilinci hayat kurtarır.

Deprem Farkındalık Projesi sadece İGDAŞ çalışanlarını mı kapsıyor? Biz 7 milyon abonesi olan ancak 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir şirketiz. Bu projemiz de tıpkı diğerleri gibi tüm İstanbul’a dokunan bir proje. Deprem Farkındalık Projesi, insanların dikkatini çekecek şekilde kurguladığımız bilinçlendirici video içeriklerinden oluşmaktadır. Bu içerikleri birçok ulusal mecrada yayınlayarak tüm İstanbul’a ulaşmayı hedefliyoruz.







İGDAŞ deprem konusunda başka projeler yürütüyor mu? İGDAŞ olarak uzun yıllardır depreme karşı projeler geliştiriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliği ile Deprem Risk Azaltım Sistemini hayata geçirdik. Deprem sonrası gaz akışını otomatik olarak kesebilecek kabiliyette olan bu akıllı sistemle Erken Uyarı Sistemini entegre ederek hassas ölçüme dayalı teknolojik geliştirme ve güncellemeleri hayata geçirdik.

Bu sistem depremle ilgili nelere çözüm üretecek? Deprem Erken Uyarı Sistemi, Kandilli Rasathanesi'nin Marmara kıyılarında bulunan deprem sensörleri ve İGDAŞ'ın ana kumanda merkezi arasında 7/24 veri akışı sağlıyor. Meydana gelen deprem bilgisi, veri transferi yoluyla afetin kıyıya ulaşmasından 5-10 saniye önce Marmara kıyılarındaki alıcılar üzerinden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine aktarılıyor. Yer hareketlerini algılayan 850 kayıt cihazı sayesinde deprem alarmının hemen ardından tüm istasyonlardan yapılan doğal gaz dağıtımı anlık olarak kesilebiliyor. Biz bu sistem sayesinde tüm İstanbul’un gaz akışını depremin kıyıya ulaşmasından 5-10 saniye önce kesebilme kabiliyetine sahibiz. Böylelikle deprem esnasında doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek hasarlarından kaynaklı ikincil felaketlerin önüne geçmiş oluyoruz. Yine bu sistem, “deprem oldu, gazı kestik ama en çok hasar nerede? Öncelikli nereye müdahale edeceğiz?” gibi sorulara cevap üretiyor. Ayrıca gerçek zamanlı deprem riski haritaları oluşturma ve bu haritaları acil müdahale ekipleri ile paylaşma gibi afet yönetimine dair kritik bir görevi de yerine getiriyor. Sistem sayesinde depremden sonraki 15 dakika içerisinde otomatik olarak üretilen hasar öngörü raporu ilgili tüm personelimize ulaşmaktadır. 7/24 esasına göre çalışan İGDAŞ'ın acil müdahale ekiplerine online olarak ulaşan bu raporlar, deprem sonrası doğal gaz altyapısı ve bina üst stokunda oluşabilecek muhtemel hasarları gösteriyor. Böylece ilgili personelimiz, bölgesel ve noktasal olarak nereye müdahale edeceğini öngörebiliyor ve buna göre harekete geçebiliyor.