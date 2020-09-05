İğrenç olay sonrası Esenler Belediyesi ‘Uşşaki temizliği’ yapmış!
Fatih Nurullah lakaplı Uşşaki tarikatı lideri Eyyub Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından tarikatla ilişkisini kesenler sosyal medyada paylaşımlarını silmeye başladı. Silme işlemi yapanlar arasına AKP’li Esenler Belediyesi de katıldı.
Esenler Belediyesi geçmişe dönük yaptığı temizlik işleminden örnekler şöyle:
UŞŞAKİYE TARİKATI
Merkezi İstanbul Kasımpaşa’da bulunan Uşşaki tarikatı, Halveti Tarikatı'nın bir kolu olarak yayıldı. Tarikatı kamuoyuyla tanıştıran İbrahim İpek oldu. Uzun yıllar sessiz faaliyet gösteren tarikat İpek’le birlikte ün kazandı, İpek Yolu adlı yeni bir cemaat oluştu.
İpek'in 2000 yılında ölümünün ardından gerici yapılanmanın başına eski milli güreşçi Eyüp Fatih Şağban geçti. Fatih Nurullah adını kullanan Şağban, "Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de... Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" sözleriyle tepki çekmişti.
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