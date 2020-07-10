İhaleyle katliama tepki var

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de kutsiyet atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağkeçilerini avlatmak için ihale açtı. Cumhuriyet’in duyurduğu haber sonrası sosyal medyada #DağKeçilerineDokunma etiketiyle yurttaşlar tepkilerini dile getirdi.

Kayhan Ayhan
10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00
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İhalenin iptal edilmesini isteyen yurttaşlar, Change.org sitesinde “Tunceli/Dersim’de Avcılık yasaklansın” başlığıyla imza kampanyası başlattı. Tunceli Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne ithafen yazılan metinde avcılığın yasaklanması istendi.

8 Temmuz Çarşamba günü toplanan Merkez Av Komisyonu skandal bir karara daha imza attı. Komisyon nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste türleri arasında yer alan ve nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkaların avlanmasına izin verilmesi, doğaseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

“Yok etme, yaşat!” diyerek taleplerini dile getiren doğaseverler karara itiraz edecek. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de konuyu Meclis gündemine taşıdı.


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