İhaleyle katliama tepki var

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

İhalenin iptal edilmesini isteyen yurttaşlar, Change.org sitesinde “Tunceli/Dersim’de Avcılık yasaklansın” başlığıyla imza kampanyası başlattı. Tunceli Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne ithafen yazılan metinde avcılığın yasaklanması istendi.

8 Temmuz Çarşamba günü toplanan Merkez Av Komisyonu skandal bir karara daha imza attı. Komisyon nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste türleri arasında yer alan ve nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkaların avlanmasına izin verilmesi, doğaseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

“Yok etme, yaşat!” diyerek taleplerini dile getiren doğaseverler karara itiraz edecek. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de konuyu Meclis gündemine taşıdı.