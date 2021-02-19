Bir İskilipli Atıf tartışması da Meclis’te

19 Şubat 2021 Cuma, 11:40

Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayi Milliyecilere “asi” diyen ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf’ın mezarı başında yapılan anma yapılmış ve anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk katılmıştı.

Anmaya tepki gösteren CHP’li Adıgüzel, konuyu Meclis’e taşıdı. İskilipli Atıf’ın başkanlığını yaptığı cemiyetin Milli Mücadele karşıtı bildirisinin orijinalini Meclis’e getiren Adıgüzel, “AKP, tüm iktidarları süresince ordumuzun tarihine felsefesine ve komutanlarına kadar hakaret edenleri ödüllendirmekten de geri kalmıyor. Kim gibi? ‘Türk ordusu değil de keşke Yunan galip gelseydi’ diyen Mısıroğlu meczubu gibi.

Mustafa Kemal'e eşkıya diyen İskilipli Atıf gibi hainleri valiniz, genel başkan vekiliniz kutsuyor” dedi.

‘KATLAYIP CEBİNE KOYSUN’

Söz konusu bildirinin 30 Ağustos 1920’de, Yunan uçakları ile Anadolu’ya atıldığını anımsatan ve orijinal belgesini milletvekillerine gösteren Adıgüzel, şunları kaydetti:

“Bu bildiride Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye’ye ‘kudurmuş haydutlar’, Çanakkale’de Anadolu’da düşmana direnenlere ‘İngiltere ve Fransa gibi muazzam devletlere meydan okuyorlar. Bu yüzden İngilizleri kızdırıp üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Yunanlılara fazla zayiat verdirmek hayırlı ve menfaatli olmaz. Mustafa Kemal’i öldürmek farzdır’ diyor. Meclis’in milletin kürsüsünden sesleniyorum. Eğer bu ihanet bildirisine katılan varsa katlayıp yaka cebine koysun. O beden bu ihanete yakışır. Kuvayi Milliye Türk ordusudur. İskiliplilere mersiye Ali Kemallere methiye düzen günümüzün mütareke basını, Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına her türlü hakareti yaparken bırakın cezayı ödüllendiriliyor.”

‘SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’

Adıgüzel’in konuşmasına ise AKP’liler tepki gösterdi.

AKP’li Maviş, İskilipli Atıf’ın hain olmadığını savunarak, “Haksız yere idam ettiniz. Elinizde onun kanı var CHP olarak” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Adıgüzel’in konuşması sırasında “Nereden çıktı şimdi bunlar? Yeter artık” derken, Adıgüzel’in ardından söz alarak, “Bu kürsüde, gecenin bu saatinde, böyle insanın damarına basar gibi bir konuşma yapmayı çok problemli buluyorum. Bu konuyu mahfuz tutuyorum. Burada çok uzun bir konuşma hazırlayacağız arkadaşlarımızla, biz bu konuyu tekrar konuşacağız. Buraya kocaman bir mim koyuyorum, buraya devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Aynı mim tarafımızdan da konulmuştur. O gün yapılacak görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.