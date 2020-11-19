İHD: “Bir mahpus öldüğü gün tahliye edildi”

19 Kasım 2020 Perşembe, 17:31

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu, cezaevlerinde yaşanan ölümlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. İHD Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Hapishaneler Komisyonu Üyesi Dilan Ateş, hapishanelerde 2020 yılı başından bu yana 49 mahpus yaşamını yitirdiğini ve bu ölümlerden 15’e intihar ettiği iddiasında bulunulduğu açıkladı.

Adalet Bakanlığı’nın 4 mahpusun koronavirüsten öldüğünü duyurusunu hatırlatan Ateş, cezaevindeki ölümlere ilişkin şu iddialarda bulundu:

“Bir mahpus yatağında ölü bulunmuştur. Bir mahpus ağır hastalıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldüğü gün tahliye edilmiştir. 5 ağır hasta mahpus tamamı kanser hastası tahliyelerinden kısa bir süre sonra yaşamını yitirmiştir. 16 mahpus ağır hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmiştir ve mahpuslardan 3’ü hastane dönüşü kaldıkları karantina koğuşlarında yaşamını yitirmiştir. 2 mahpusun koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri öğrenilmiştir.”

Kamuoyunda infaz indirim yasası olarak bilinen ve 15 Nisan’da yürürlüğe giren yasada ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Ateş, “Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan mahpusları hapishanede tutan ve diğerlerini serbest bırakan bu uygulama ile eşitlik ilkesi ortadan kaldırılmıştır. 15 Nisan’dan sonra 70 yaşın üzerindeki 4 ağır hasta mahpus cezaevlerinde yaşamını kaybetmiştir” dedi.

Ateş, cezaevindeki ölümlerin önlenebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Hasta mahpusların büyük bir kısmı karantina koğuşlarında kalmak istemediklerinden dolayı hastanelere gidemiyorlar. Yaşamlarını tek başlarına devam ettiremeyecek durumda olmalarının yanı sıra bu karantina koğuşlarının kimi yerlerde idare tarafından hücre büyüklüğündeki odaların karantina odasına çevrildiğini, bu odaların hijyenik olmadığını, nefes alınamayacak kadar da dar ve basık olduğunu aktarılmaktadırlar. Hasta mahpusların hastaneden döndükten sonra 14 gün boyunca tutuldukları karantina koğuşlarının büyük bir tehlike yarattığı ortadadır.”