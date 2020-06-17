İHF Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler, İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki aracına silahlı saldırı düzenledi.
Sabaha doğru saat 03.00 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişiler olay yerinden otomobil ile kaçtı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde yaptı. Polis ekipleri ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, kurşunlar Eligül'ün aracına isabet etti. Eligül ise olayın ardından karakola ifade vermeye gittiği öğrenildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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