İhraç listesinin mimarı 'Etik' Kurulu'na atandı: Emeklerinin karşılığını alıyor

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:31

Birçok akademisyeni kişisel tartışmaları nedeniyle ihraç listesine eklemek, mevzuata aykırı olarak öğretim üyesi kadrosuna tanıdık atamak gibi suçlamaların odağındaki Erkan İbiş Etik Kurulu'na atandı.

OĞLU İÇİN KONTENJANI İKİYE KATLADI

İbiş, rektör olduğu dönemde Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmıştı. Bu geçiş ise başında o dönemde Rektör Erkan İbiş’in olduğu Ankara Üniversitesi Yönetim organlarının kontenjanlarda ve yatay geçiş başvurularında yaptığı bazı değişiklikler sayesinde mümkün oldu.

Şimdi 'Etik Kurulu'na atanan İbiş'in ortaya çıkan hak ihlalleri sadece bunlar değil. Evrensel gazetesinde Tamer Arda Erşin imzasıyla yayımlanan haberde Erkan İbiş hakkında “yargıyı etkilemek, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, hileli iflas“ suçlamasıyla açılan soruşturmanın sadece 6 günde jet hızıyla sonuçlandığı ortaya çıktı. 11 ayrı suçlamanın yer aldığı ihbarda, İbiş’in aile fertlerinin ortak olduğu Flavius şirketinin kazanç elde edebilmesi için üniversiteye sözleşme imzalatıldığı iddia ediliyordu.

JET KARAR

Jet hızıyla işlem gören soruşturma neticesinde savcılık iddiaların 3’ü hakkında takipsizlik kararı verirken, 7’sini de “yetkisizlik” gerekçesiyle YÖK’e gönderdi. Bu durum, Rektör İbiş’in iktidar tarafından korunduğu iddialarını gündeme getirdi. İbiş, söz konusu haberler nedeniyle Evrensel'e dava açmış, mahkeme ret kararı çıkmıştı.

JET KARARA MÜKAFAT

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında açılan ancak altı günde üzeri örtülen soruşturmanın detaylarında Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay’ın akrabası Doç. Dr. Zeynep Karabay’ı mevzuata aykırı olarak öğretim üyesi kadrosuna aldırdığı ifade edilmişti.

YASAĞA RAĞMEN AKP AKADEMİSİNDE

İbiş, rektörlerin siyasi parti çalışmalarına katılmaları yasak olmasına rağmen AKP'nin Siyaset Akademisi'nde ders vermesi tartışmalara neden olmuştu. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'na sorulduğunda, o dönemde rektör olan Erkan İbiş'in bir siyasi partinin akademisinde ders vermesinde sakınca olmadığı öne sürülmüştü.

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR"

KHK'lilerin öğrenci olamayacağı yönünde çıkarılan karar yargıca iptal edildi. Yargı kararının ardından Erkan İbiş'in girişimleri sonucu ihraç edilen KHK'li akademisyenlerden Cenk Yiğiter, yargının iptal kararının ardından öğrenci olarak kayıt kaptırabildi.

Birçok akademisyenin hukuksuz bir şekilde ihraç edilmesinde rolü olan Erkan İbiş'in Etik Kurulu'na atanmasını değerlendiren Yiğiter, "Erkan İbiş Türkiye üniversite tarihinin en büyük tasfiyesinin faillerinden biridir" dedi. Atama kararına tepki gösteren Yiğiter, Erkan İbiş hakkında, "OHAL hukuksuzluğu döneminde kendisine bahşedilen hukuk tanımaz güçle pek çok hukuk dışı ve de etik dışı işlem ve eylemin faili olmuştur. Gözüken o ki şimdi de yeniden emeklerinin karşılığı olarak mükafatlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

'DEMİR YUMRUK'TAN ETİK KURULU'NA

Bir diğer ihraç akademisyenlerden Onur Can Taştan, İbiş'in rektör olduğu dönemde üniversiteyi 'demir yumrukla' yönettiğini ifade ederek, bu atamanın 'tek adam rejiminin' işleyişine güzel bir örnek olduğunu belirtiyor.

"Erkan İbiş, kamudan ihraç ettiği Barış Akademisyenleri dışında aralarında dekanların da olduğu çok sayıda akademisyene iktidara şirin gözükmek ve kendisine yönelen eleştirileri bastırmak için onlarca soruşturma açtırmıştır" diyen Taştan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu soruşturmalarda verilen cezaların neredeyse tamamı mahkemelerce iptal edildi. Bu kadar çok insan üzerinde haksız baskılar kurmuş bir kişinin Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanması tek adam rejiminin işleyişine güzel bir örnek olmuştur. Kendisi üniversiteyi demir yumrukla ve tek adam mantığıyla yönetmişti ve şimdi tek adam rejimindeki kariyerini bir adım daha ileriye taşımış gözüküyor."