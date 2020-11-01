İhracat finansmanı için kullandırılacak

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 19 bankanın katılımıyla 250 milyon Avro ve 41.5 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 05:30
İhracat finansmanı için kullandırılacak
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TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu” dedi. 

Maliyet Euribor+yüzde 2.25 ve Libor + yüzde 2.50 oldu. Verilen bilgiye göre kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.


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