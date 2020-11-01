İhracat finansmanı için kullandırılacak

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

Maliyet Euribor+yüzde 2.25 ve Libor + yüzde 2.50 oldu. Verilen bilgiye göre kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.