İhracatçıya Asya Pasifik tavsiyesi
Pandemi nedeniyle dış ticaretin sekteye uğramasının ardından, ihracatçıya iç pazarı geniş olan ülkelere bakılması tavsiye edildi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, ihracatçıların Asya Pasifik bölgesinde paylarını artırmasını; Güney Kore, Malezya ve Singapur’un hedef ülkeler olabileceğini vurguladı.
Kolbaşı, “Asya Pasifik dediğimiz zaman; 17 ülkeyi, 2 de bölgeyi alıyoruz ve o bölgeye baktığımız zaman her yıl aşağı yukarı 35 milyar dolarlık bir açık veriyoruz. Hedefimiz, Asya Pasifik bölgesindeki bu açığı kapatmak. İhracatımızı artırarak dünya dış ticaretindeki payımızı artırmak hem de Asya Pasifik bölgesi ile dengeli bir dış ticareti yakalamak istiyoruz. Bu sayede de ihracatımızda özellikle 30 milyar dolara yakın bir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
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