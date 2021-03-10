IKBY’den Papa için ‘Sözde Kürdistan’ haritalı pul

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:19

AKP MYK toplantısının ardından bu durumun sorulması üzerine konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “O bahsettiğiniz pul ve haritayla ilgili izlenimlere baktık. Bunu çeşitli yerlerde çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Geçmişte Fransa’da böyle bir harita çıkmıştı, Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bazı odakların yaptığı işler” dedi.

Papa Francis’in tarihte ilk kez Irak’ı ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Bağdat’ta Başbakan Mustafa Kazımi ve Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile görüşen Papa Francis, Irak temaslarının ikinci gününde Necef’te Şii dini lider Ayetullah Sistani ile görüşmüştü. Papa, daha sonra temaslarına Erbil’de devam etmiş ve eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmüştü. Papa Francis’in Irak’a gerçekleştirdiği ziyaretin anısına IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı anı pulları bastırdı. IKBY’ye yakın Rudaw’da IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın bastırdığı pullara ilişkin görüntüler yayımlandı. Anı pullarından birinde Papa Francis’in siluetinin arkasında sözde ‘Kürdistan’ haritasına yer verilmesi dikkat çekti. Bu haritada Sivas’tan başlayıp Kars’a uzanan ve Hatay’a kadar Türkiye’nin birçok ili ‘Kürdistan’ sınırları içinde gösteriliyor. Sözde ‘Kürdistan’ haritasında Suriye, İran ve Irak topraklarından bölümler bulunuyor. Türkiye topraklarının bir bölümünün de sözde ‘Kürdistan’ haritasında gösterildiği anı pulunun basıldığına dair haberin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan konu AKP MYK’si sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik’e soruldu. Çelik konuya ilişkin, “Irak’la ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Papa’nın ziyaretini de yakından takip ettik. O bahsettiğiniz pul ve haritayla ilgili izlenimlere baktık. Bunu çeşitli yerlerde çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Geçmişte Fransa’da böyle bir harita çıkmıştı, Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bazı odakların yaptığı işler. Dolayısıyla bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın Türkiye’ye karşı bir husumet üretmek için ürettiği bir şey olarak değerlendiriyoruz” dedi.

BOP HARİTASIYLA AYNI

Anı pulunda yer alan bölgenin aynısı daha önce Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında ABD tarafından gündeme getirilen harita ile benzer özellikler taşıdığı görüldü. ABD’nin Irak’ı işgal ettiği yıllarda gündeme gelen harita Türkiye’de büyük tartışmalara yol açmıştı. IKBY’nin hemen hemen aynı olan harita üzerine Papa için bastırdığı anı pulunda yer vermesi dikkat çekti. Türkiye daha önce benzer haritalara ciddi tepki göstermişti.