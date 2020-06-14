İki ay önce tahliye oldu: 85 yaşındaki kadını taciz edip, çocuğa istismarda bulundu
Ağrı’nın Patnos ilçesindeki cezaevinden bir süre önce çıkan İsmail Tekin (40), geldiği Hakkari’de kola ve bisküviyle kandırdığı çocuğa cinsel istismarda, 85 yaşındaki kadına da cinsel tacizde bulundu. Bağırarak kurtulan kadın, zanlının itmesiyle merdivenlerden düşerek ayağını kırdı. Polisin takibi sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.
Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı'da cezaevinde olan İsmail T., 2 ay önce tahliye oldu. Memleketi Hakkari’ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan yaşlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.
İsmail T., yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının tepki göstermesi üzerine İsmail T., kadını merdivenlerden itip kaçtı. Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. Çevredekilerin olayı duyması üzerine polise haber verildi. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.
MOBESE KAMERALARI ÜÇ GÜN İNCELENDİ
Çevredeki tüm mobese kameraları tek tek incelenip 3 gün iz sürüldü. Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgunun ardından İsmal T. tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada