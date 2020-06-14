İki ay önce tahliye oldu: 85 yaşındaki kadını taciz edip, çocuğa istismarda bulundu

14 Haziran 2020 Pazar, 12:27

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı'da cezaevinde olan İsmail T., 2 ay önce tahliye oldu. Memleketi Hakkari’ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan yaşlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

İsmail T., yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının tepki göstermesi üzerine İsmail T., kadını merdivenlerden itip kaçtı. Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. Çevredekilerin olayı duyması üzerine polise haber verildi. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.

MOBESE KAMERALARI ÜÇ GÜN İNCELENDİ

Çevredeki tüm mobese kameraları tek tek incelenip 3 gün iz sürüldü. Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgunun ardından İsmal T. tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.