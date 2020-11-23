İki bakandan 'reform' mesajı: İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini duyurdu.
Toplantıdan çekilen fotoğrafı da paylaşan Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" ifadelerini kullandı.
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