İki bin imza toplanamayınca birbirlerini ve UHAP sistemini suçlamaya başladılar

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

İktidarın baroları bölmek için Meclis’ten çıkardığı “çoklu baro” düzenlemesinin ardından İstanbul ve Ankara’da yeni baro kurmak isteyen yandaş hukuk derneklerinin avukatlardan gerekli 2 bin imzayı toplamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı İstanbul’da bin 700 imza topladıklarını bu hafta ise 2 bin imzayı tamamlayarak Ekim ayında genel kurullarını yapacaklarını söyledi. Yeni baronun TBB’de temsil edilmesi için ilk seçimli genel kurulunu yapması gerektiğini ve yasaya göre bunun için de en az 30 gün önceden genel kurul çağrısı yapılmak zorunluluğu bulunduğunu anımsattığımız Tatlı, “Bu ortaya atılan bir yalan. Bizler bu ay tüzel kişiliğimizi tamamlar tamamlamaz genel kurulumuzu yapacağız. Buna bir engel yok çünkü süre problemimiz yok” iddiasında bulundu.

Yandaş hukuk derneklerinin öncülüğünde İstanbul 2 No’lu Barosu’nu kurmak üzere harekete geçen 4 avukat, 2 bin imzayı toplamadan “kurucular kurulu” sıfatıyla 17 Ağustos’ta doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. TBB de hazırladığı “uhap.com.tr” adlı özel sitede, yasada hükmü olmamasına karşın elektronik imza toplamaya başlandı. Ancak TBB bir süre sonra bu elektronik imza sistemini kapattı.

Yeni baro çalışmalarını yürüten Tatlı, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Tatlı, “17 Ağustos tarihinden beri 2 bin imza toplamakta neden bu kadar zorlandınız?” sorumuza, “Avukatlara ‘vekâletnameler değişecek, CMK’dan dosya alamayacaksınız, bu baroya kayıt olursanız fişlenecekseniz, AKP gidince sizleri avukatlıktan atacaklar’ şeklinde yeni baro kurulmasını istemeyenler tarafından fısıltılar dolaştı. Bizler yeni baroyu neden kuracağımızı pandemi nedeniyle anlatamadık. Çözüm önerilerimizi aktaramadık” yanıtını verdi. TBB’nin elektronik imza sistemini kapatmasına de değinen Tatlı, TBB’nin yeni baro kurulmasını istemediğini iddia etti.

AKP’deki “Pelikan” denen ekibin önde gelenlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt’ün, “Baro kuralım dedik, aylardır 2 bin imza toplanamadı. Bu ayıp bize yeter” sözlerine ilişkin ise yanıt vermek istemediğini belirten Tatlı, “Bizim çalışmalarımız ortada, Selman Öğüt bizim çalışmalarımızın içerisinde değil. Bazı insanlar eleştiriyi iyi niyetli yapar, bazıları ise kötü niyetle. Takdir kamuoyunundur” dedi.

4 SENE SONRAYA KALDI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise yeni baroların kurulması halinde dahi aralık ayındaki TBB Genel Kurulu’na delege gönderemeyeceklerini belirterek “Yeni baro için yeterli sayı bulamadılar. TBB’ye delege göndermeleri mümkün değil. 4 sene sonraya kaldı” dedi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ise TBB delege gönderme planlarının 4 sene sonraya kaldığına dikkat çekerek ekim ayında yapılacak genel kurullarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ve valiliklerin değerlendirme yapıp bir an önce bir sonuç ortaya koymasını istedi.

YASAL SÜRE AŞILDI

Avukatlık Yasası’na eklenen geçici maddeye göre, tüm barolarda TBB delege seçimleri dahil seçim sürecinin ekim ayının ilk haftası ve aralık ayında yapılması gerekiyor. Ancak yeterli imzaya ulaşamayan yeni baro girişiminde ekim ayında seçim sürecinin tamamlanamayacağı öngürülüyor. Yeni kurulan baronun TBB’de temsil edilmesi için ilk seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor. Bunun için de en az 30 gün önceden genel kurul çağrısı yapılmak zorunda. Kuruluşunu gerçekleştiremeyen barolar bir ay önceden yapması gereken duyuru süresini de kaçırdı. Bu durum, ekim ayındaki baro başkanlığı seçimlerinin yapılamamasına ve TBB’ye delege gönderilememesine neden olabilir. Buna göre iktidarın, aralık ayında yapılacak TBB Başkanlığı seçimlerinde yandaş baroların desteğini alamayacağını gösteriyor.