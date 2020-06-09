İki gazeteci daha ‘askeri casusluk’ ile suçlandı

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evleri Terörle Mücadele polisleri tarafından basılan iki gazeteci, bir astsubay ile yaptıkları iddia edilen görüşmeler üzerinden “askeri casusluk” iddiasıyla suçlandı. Müyesser Yıldız, “Türk milleti beni kimlerin neden hedef gösterdiğini çok iyi biliyor” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri, saat 07.30 sıralarında İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın Çankaya’daki evlerine gitti. Evlerde arama yapan polis, dijital materyallere el koydu. El konulanlar arasında Yıldız’ın eşinin bilgisayar ve telefonu ile oğlunun dijital materyalleri de yer aldı. Ancak polisler, yasanın açık hükmüne rağmen dijital materyallerin imajlarını almak yerine doğrudan dijitallere el koydu. Yıldız ve Dükel, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

BAKANLARIN HEDEFİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nin saldırısı sonucu şehit olan askerlerle ilgili yazdığı bir yazı nedeniyle gazeteci Müyesser Yıldız’a Twitter üzerinden “PKK sevici” demişti. “Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?” yanıtını veren Yıldız, daha sonra Soylu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gizli tanık Abdullah’ın anlatımlarını haberleştirdiği için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de davalık oldu.

BARIŞLAR DA TUTUKLU

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç da mart ayı başında Libya’da şehit olan MİT görevlisinin haberini yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6’sı tutuklu toplam 8 gazeteci hakkında “Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istedi.

MSB ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Alınan bilgiye göre, soruşturmanın Milli Savunma Bakanlığı’ndan istihbarat ve savcılık makamlarına yapılan şikâyet üzerine başladığı bildirildi. Bunun üzerine savcılık, İstanbul’da İstihbaratçı Astsubay E.B’yi dinlemeye aldı. İddiaya göre, dinlemede astsubayın Müyesser Yıldız ve Dükel ile görüşmeler yaptığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gazeteciyi 4 ay boyunca dinlemeye aldı. Savcılık, dün üç isim hakkında iki günlük gözaltı kararı çıkardı. Astsubay E.B., İstanbul’da gözaltına alındı. Yıldız ve Dükel’in astsubay ile yaptığı iddia edilen görüşmeleri “askeri casusluk” olarak gösterildi.