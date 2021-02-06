İki genci öldüren polislere aylık bin TL ceza verildi!
İstanbul Sultangazi’deki Gazi Mahallesi Kent Ormanı’nda Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un, ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin davada, yargılanan polislere 24 bin lira para cezası verildi.
İstanbul Sultangazi’deki Gazi Mahallesi Kent Ormanı’nda Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un, ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 polise 24 bin 300 TL para cezası verildi. Polislere verilen ceza, 24 ay takside bölündü.
Yaşları 15 ile 18 arasındaki 5 arkadaş, 14 Nisan 2017'de Gazi Kent Ormanı’na gitti. Park çıkışında polisin ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle araçları tarandı. 23'ü araca isabet eden toplam 35 kovan bulunan olay yerinde Barış ve Oğuzhan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Dört polisin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’ suçlamasıyla 3 yıldır yargılandığı davada karar bugün çıktı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya hâlâ görevde olan sanık polisler katılmadı. Duruşmada yaşamını yitirenlerin yakınları hazır bulundu.
Avukatların esas mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık 4 polise ayrı ayrı ‘bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezalara indirim uygulayan mahkeme heyeti, bunu 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Daha sonra bu cezayı 24 bin 300 TL para cezasına çeviren mahkeme, bunu ise 24 taksitlere böldü.
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