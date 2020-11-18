İki ile saatler içinde radyasyon yayılabilir
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri avukatı İsmail Hakkı Atal, Akkuyu Nükleer Santralinde'ki olası bir çatlamada Mersin’e 8, Adana’ya 12, tüm Ortadoğu’ya 48 saatte radyasyon yayılacağını söyledi.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin ÇED raporunu "hukuken geçerli olmadığı" ve santrali üretim lisansının iptali için yapılan başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddetti. Bakanlığın ret kararı yargıya taşındı. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri avukatı İsmail Hakkı Atal’ın açtığı dava Mersin 2. İdare Mahkemesi’nde 30 Kasım’da görülecek.
Davanın ilk duruşması öncesinde konuşan Atal, santralin zeminine dikkat çekti. Zeminin altının boş olduğunu vurgulayan Atal, olası bir çatlama halinde Mersin’e 8, Adana’ya 12, tüm Ortadoğu’ya 48 saatte radyasyon yayılacağını belirtti.
"HAREKETSİZ BİR DÖNEMİN SONUNA GELİNİYOR"
Deprem riskine de dikkat çeken Atal, her biri 14 bin ton ağırlığındaki 4 reaktörün üzerine bineceği zeminin betonunun çatladığını hatırlatarak, “Henüz reaktörün ağırlığı binmeden çatladı. Biz yıllardır burada karstik boşluklar olduğunu dile getirmiştik” dedi.
Atal, zeminden örnek alınması taleplerinin geri çevrildiğini vurgulayarak, “2001 yılında TÜBİTAK kongresinde sunulan bildiriye göre Akkuyu, Kuzey Anadolu Ecemiş fay hattının çok yakınında. Bu hatta 7 şiddetinden büyük 3 tane büyük deprem oldu. Son 17 bin yıldır bu fay hattı için hareketsiz bir dönemin sonuna geliniyor” diye konuştu.
Türkiye’nin Akkuyu’da üretilen elektriğe 4 katı fiyatı Rus şirkete ödeyeceğine dikkat çeken Atal, “Türkiye’nin yüzde 30 enerji arz fazlası var. İhtiyacımız olmayan bir elektrik için ülkemizin geleceğini tehlikeye atıyoruz” diye belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
Video Haberler
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi