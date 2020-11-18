Akkuyu’nun 3. ünitesi için lisans

18 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

ÇMO Başkanı Kahraman, Akkuyu’nun ortaya çıkış nedeninin, Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlılığı olduğunu söyleyerek, “Gerçekçi bir gerekçe değildi” dedi.

Santralın tüm etkilerinin yanında özellikle atıklarına dikkat çeken Kahraman, “Atıkların büyük kısmı kullanıldıktan sonra saklanıyor. Bu, çevreyi olumsuz etkileyecek” dedi.

Projenin iptal edilmesi çağrısı yapan Kahraman, “Alternatif enerji kaynaklarına dönüp, nükleer enerjiden vazgeçmeyi savunuyoruz” ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, nükleer kazalara ilişkin “Tarihte geçmiş bir iki kazadan dolayı bunu yapacaksak uçağa binmemeniz lazım” sözlerini anımsatan Kahraman, “Bu, bu kadar basite alınacak bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘ASFALT-KALDIRIM KALİTESİ’

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ ise projenin temelinde 2 kez çatlak meydana geldiğini söylerek, “Türkiye’nin asfalt, kaldırım yapma kalitesi neyse, nükleer yapma yetkinliği de o. Birinci ünitenin temelini düzgün beceremeyen anlayışla çalakalem girdik bu işe” dedi.

Türkiye’nin kurulu enerji gücünün 94 bin megavatı bulduğunu ancak kurulu gücün 2020 yılı içinde en fazla tüketim değerinin yaklaşık 49 bin megavat olduğunu kaydeden Özdağ, Türkiye’de elektrik tüketim kaleminin artmadığını ve bu projeye ihtiyaç olmadığını söyledi.

İKİ KATINA ALIM GARANTİSİ

Akkuyu için alım garantisi verildiğine dikkat çeken ve dolar ile piyasanın en az iki katı ödeme yapılacağını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti: “Bu bizim faturalarımıza yansıyacak. Herkes otoyollara, köprülere odaklanıyor ama elektriğe de alım garantisi veriyorlar. Böylece, mecburen üretilen elektrik alınacak ama başka kaynaktan kısılacak. Bu proje hayata geçerse, Türkiye’de tüketilen elektriğin net olarak yüzde 35’i, piyasa fiyatının en az iki katı fiyattan alım garantili elektrik olacak. Hepimiz, vergilerimizle bu elektriğin parasını ödeyeceğiz. Bu proje, 2019’da borç batağına giren elektrik enerjisi üretim ve dağıtım sektörünü darmadağın edecek. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu proje durdurulmalı. Proje kâğıt üstünde bakıldığında 20 milyar dolarlık proje. Bu para kimin parası?”