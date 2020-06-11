İki kayyım vali merkeze çekildi

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle 41 ilin valisi değişti. Buna göre, HDP’li belediyelere kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzelbeyoğlu ve Mardin Valisi Mustafa Yaman ile koronavirüs sürecinde “Sağlık çalışanları bize yük oldu” diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın arasında bulunduğu 17 vali merkeze çekildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emrinde çalışan 9 bürokrat çeşitli illere vali olarak atandı. Kararnameye göre, 18 ile yeni vali ataması yapıldı.

23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Nevşehir Valiliği’ne atandı. Bu atamayla kadın vali sayısı 2 olarak kayıtlara geçti.

KAYYIMLAR MERKEZE

Mardin Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın yerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Yaman’ın Mardin’de AKP teşkilatı tarafından istenmediği iddia edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım olarak görev yapan Vali Hasan Basri Güzelbeyoğlu da merkeze çekilirken, yerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu getirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız tenzil-i rütbe ile Eskişehir Valiliği’ne atandı. Yeni İzmir Valisi ise Aydın’da görev yapan Yavuz Selam Köşker oldu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliği’ne, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliği’ne getirildi. Kararnameyle Bakan Soylu’nun 9 bürokratı da bundan sonra vali olarak görev yapacak. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden; Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valiliği’ne, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valiliği’ne, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valiliği’ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valiliği’ne atandı. Kulislerde Soylu’nun olası bir görev değişimi öncesinde birlikte çalıştığı bürokratları ödüllendirdiği konuşuluyor.

Vali olan Ali Çelik, İller İdaresi’nin başındayken koronavirüs sürecinde çıkarılan genelgeleri hazırlayan isimdi. Çelik, daha önce mülkiye müfettişi olarak görev yaparken İstanbul’da CHP’li belediyeleri denetlemede görev aldı. Vali atamaları nedeniyle boşalan İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına da yeni görevlendirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun Aksaray Valiliği’ne atanması ise dikkat çekti. Mülki idari kökenli olmayan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve memuriyete öğretmen olarak başlayan Aydoğdu’nun vali yapılması soru işaretleri yarattı. Bitlis Ahlatlı olan Aydoğdu’nun Soylu’ya yakın bir isim olduğu belirtildi.