İki komşu kavgada birbirini vurdu
İzmit’te, husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.
İzmit’te komşu olan ve aralarında husumet bulunan C.Ü. (61) ile D.E. (58), iddiaya göre, oturdukları binanın önünde karşılaşıp, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken C.Ü. ve D.E., birbirine tabancalarla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan C.Ü.’yü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, bacağından yaralanan D.E.’yi ise özel hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.
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