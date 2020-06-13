İki Rus bakandan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın diplomatik temaslar çerçevesinde Türkiye’ye geliyor

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 17:40
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Yarın Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecekleri bildirildi.

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