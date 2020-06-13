İki Rus bakandan Türkiye'ye sürpriz ziyaret
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın diplomatik temaslar çerçevesinde Türkiye’ye geliyor
Yarın Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecekleri bildirildi.
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