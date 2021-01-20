İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:13

Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs nedeniyle iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknisyeni Ramazan Ateş'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Sekreteri Hatice Arıkan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. "

TTB vefat haberlerinin ardından sağlık camiasına ve sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı diledi.





#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz



Hatay İskenderun Devlet

Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknisyeni Ramazan ATEŞ'i COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/uBp8rOoVpj — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 19, 2021