İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklama ile iki sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs nedeniyle iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:
"Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknisyeni Ramazan Ateş'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Sekreteri Hatice Arıkan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. "
TTB vefat haberlerinin ardından sağlık camiasına ve sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı diledi.
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 19, 2021
Hatay İskenderun Devlet
Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknisyeni Ramazan ATEŞ'i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/uBp8rOoVpj
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 19, 2021
Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Sekreteri Hatice ARIKAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/sdoR2q7kXV
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