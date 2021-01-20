İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklama ile iki sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:13
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs nedeniyle iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknisyeni Ramazan Ateş'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Sekreteri Hatice Arıkan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. "

TTB vefat haberlerinin ardından sağlık camiasına ve sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı diledi. 



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