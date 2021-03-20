İki sağlık çalışanı mesai saatleri içerisinde bahis sitesine girmeleri yurttaşları mağdur etti

20 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Düzce Akçakoca’da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan S.A. ve Ç.E’nin, 2017 yılında mesai saatleri içerisinde kurum bilgisayarından bahis sitelerine girdikleri ve vakalara geç giderek yurttaşları mağdur ettikleri tespit edildi. İdari soruşturmada iki personele uyarı cezası verilirken adli soruşturma için ise Düzce Valiliği soruşturma izni vermedi.

Yapılan incelemede Akçakoca 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Ç.E. ve S.A’nın, 24 saatlik nöbet mesaisini bu sitelerde geçirdikleri ortaya çıktı.

‘KARŞILIĞI PARA CEZASI’

Ç.E’nin istasyon sorumlusu olduğu, kendisinin izin vermemesi halinde S.A’nın da bu sitelere giremeyeceği belirtildi. Düzce Valiliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda iki personele uyarı cezası verildi.

İstasyonda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan A.A.Ç. ise Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak mesai saatlerinde kurumun bilgisayarında bahis oynayan çalışma arkadaşlarından şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine savcılık, iki istasyon personeli hakkında soruşturma yürütmek için Düzce Valiliği’nden izin istedi. Valilik, memurlara uyarı cezası verildiğini, ayrıca bahis oynamanın cezasının yasalarda düzenlediğini, karşılığının ise para cezası olduğunu belirterek iki memur hakkında soruşturma izni vermedi.