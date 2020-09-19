İki sağlık emekçisi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

19 Eylül 2020 Cumartesi, 18:30

Elazığ'da görev yapan doktor Necdet Oğuzer ve Diyarbakır'da hizmet veren eczacı Emine Akyıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB), sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu

TTB, "Elazığ'da göz hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Necdet Oğuzer'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, duyun sesimizi" paylaşımını yaptı.

TEB ise Diyarbakır’da hizmet veren Merih Eczanesi sahibi Ecz. Emine Akyıldız’ı Covid-19 mücadelesinde kaybettiğini duyurarak, "Ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.