İki yaşındaki çocuğun 146 IQ puanına sahip olduğu anlaşıldı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:44

Dünyanın en büyük ve en eski üst düzey IQ topluluğu Mensa, standart bir IQ testinde nüfusun en yüksek yüzde ikilik diliminde puan alan üyelerden oluşuyor.

Independent Türkçe'nin KTTV'den aktardığı habere göre Kaliforniya'ya bağlı Los Angeles kentinde Kashe Quest adlı küçük bir çocuk grubun en yeni üyesi oldu.

İki yaşındaki çocuğun annesi Sukhjit Athwal, Kashe'nin etkileyici hafızasının bir şeylerin farklı olduğunun ilk göstergesi olduğunu söyledi. Athwal, basın kuruluşuna "Hafızasının gerçekten müthiş olduğunu fark etmeye başladık. Çok hızlı anlıyordu ve öğrenmekle gerçekten ilgiliydi" dedi.

Annesi, Kashe 17 veya 18 aylık olduğunda "alfabenin tamamını, sayıları, renkleri ve şekilleri tanıdığını" söyledi.

50 EYALETİ ŞEKİL VE KONUMLARINA GÖRE AYIRIYOR

Daha iki yaşındaki dahi çocuk şu an haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebiliyor, işaret dilinde 50 işaret biliyor, 100'e kadar sayabiliyor ve periyodik tablodaki elementleri sembollerine göre ayırabiliyor.

Fakat Kashe bir yandan okumayı öğrenirken İspanyolca öğrenmeye hazırlansa da, annesi kızının hâlâ "biraz daha çok şey anlayabildiği için" ailenin basitçe farklı bir şekilde ilgilenmesi gereken ve bağırıp çağıran "iki yaşında normal bir çocuk" olduğunu söylüyor.

Athwal "Günün sonunda o henüz yürümeye yeni başlamış bir çocuk. Yani tümüyle hâlâ pazarlıklar yaptığımız, öfke krizleri yaşadığımız, her şeyi yaşadığımız iki yaşında normal bir çocuk. Farklı olan şey onunla iletişim kurma şeklimiz, bu da farklı olmak zorunda çünkü o biraz daha çok şey anlayabiliyor" dedi.

'ONU HİÇBİR ŞEYE ZORLAMIYORUZ'

Athwal, küçük çocuğun geleceğine dair basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, bir ebeveyn olarak şu an en büyük önceliğinin Kashe'nin "çocukluğunu yaşadığından ve onu hiçbir şeye zorlamadığımızdan" emin olmak olduğunu söyledi.

“Bir şekilde onun hızında gidiyoruz ve sadece mümkün olduğu kadar uzun süre gençliğini yaşamasını sağlamak istiyoruz" diye ekledi.

Amerikan Mensa topluluğunun müdürü Trevor Mitchell, topluluğun en yeni üyesine dair People'a yaptığı açıklamada Kashe'nin "olağanüstü yeni üye" olduğunu belirtti.

Mitchell, "Onun aramızda olmasından ve üstün yetenekli gençlerin karşılaştığı kendine özgü zorluklarda ona ve ebeveynlerine yardım edebilmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Amerikan Mensa topluluğunun 50 binden fazla üyesi var. Kurum tahminen 6 milyon Amerikalının Mensa üyeliğine seçilebilir nitelikte olduğunu belirtiyor.