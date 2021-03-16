İkinci el araç alacaklara kötü haber! Zam geliyor
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Artan talebin nisan ayı itibarıyla fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Artan talebin nisan ayı itibarıyla fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Otomol Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hâlâ geçen yılın altında. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Dünya'nın haberine göre, Cardata Üst Yöneticisi (CEO) Hüsamettin Yalçın ise çip tedarikinde yaşanan sıkıntının önümüzdeki 2-3 ayda devam etmesi halinde üretim ve ithalat tekrar sekteye uğrayacağını, bu durumun ikinci el araca talebi artıracağını söyledi. Yalçın, “Bu durumda ikinci el fiyatları tekrar artışa geçer” dedi.
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