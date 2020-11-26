İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı: Fiyatlarda son durum

26 Kasım 2020 Perşembe, 09:46

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurlarının düşmesi, otomobil alım satımını hareketlendirdi.

Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalmasının neden olduğu durgunluk, bu karar sonrası ters ivme kazandı.

"KARABORSA DÜZEN VARDI"

Esnaf Eray Bilir, "Son 1-2 hafta itibarıyla fiyatlar biraz yerinde durdu. Araç fiyatları yerine oturmaya başladı. Bu da alıcıyı sevindiren bir haber. Biz esnaf için sevindirici bir durum. Çünkü artık kaça aldığımızı, kaça sattığımızı biliyoruz. Önceden rakamlar yerinde durmadığı için fiyat da verilemiyordu. Karaborsa düzen vardı araba piyasasında. Son 1-2 haftadır memnunuz. İnşallah bu memnuniyet, alıcı için de geçerli olur" diye konuştu.

"BİRAZ DÜŞME BEKLENTİSİ VAR"

Nurettin Top (50) da "Satışlarımız güzel, herhangi bir problem sıkıntı yaşamıyoruz. İkinci el araçlarda fiyatlar yükselebileceği kadar yükseldi. Şu an stabil gidiyoruz. Bir yükselme gözlemlemiyorum şu an. Biraz düşme beklentisi var" dedi.

İkinci el otomobil almaya galeriye gelen Mehmet Tan (27) ise "Sürekli takip ediyorum araba fiyatlarını. Bu aralar fiyatlar durma noktasında hatta düşüş yaşanıyor. Koronavirüsten dolayı ben de özel şahsi otomobilim olsun, istedim. Araç bakıyorum. Fiyatlar gayet makul, düşüş yaşanmış" diye konuştu.