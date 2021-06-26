Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim sonrası camiaya seslendi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 19:14

Fenerbahçe'de bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, düzenlenen başkanlık seçiminde kullanılan 6682 oyun 6459'unu alarak ikinci kez başkanlığa seçilen Ali Koç, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıktı.

Seçimde tek aday olan Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya şu ifadelerle seslendi:

"Sevgili kongre üyelerimizi, sevgili Fenerbahçe taraftarlarımızı, sevgili Vefa Küçük'ü, sandıklarda çalışan tüm arkadaşlarımı, ilk ve yeni dönemdeki arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Fenerbahçe, 17.00 itibarıyla Seçimli Olağan Genel Kurulu tamamladı. Son günlerde yaşananlardan alacak çok cevap var. Bu kulübün gerçek sahibinin taraftarlarımız, taraftarlarımızın da resmi temsilcisinin kongre üyeleri olduğunu ve camialarına nasıl sahip cıktığını tüm ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı tüm üyelerimize, taraftarlarımıza tüm çubuklu sevdalılarına çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun, var olun.

Son birkaç senede yaşananlardan sonra bugün burada sergilediğiniz duruş, gösterdiğiniz hassasiyet, verdiğiniz reaksiyon, camiamızın birliği ve beraberliği açısından beni fazlasıyla duygulandırdı."

"ÜYELER BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTILAR"

Koç, kongreye olan yüksek katılıma vurgu yaptı:

"Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri cevabı çok iyi bilirler. Bu genel kurulda o mesajlardan birini en net şekilde verdiniz. Tek adaylı bir seçimdi. Salgın şartları, üniversite imtihanları, okulların kapanması, insanların şehir dışına çıkması ve buna rağmen yoğun bir katılım olması duygulandırıcı.

Rakamları paylaştık. Bu şartlara göre bu rakamların çok iyi olduğu söyleniyor. Bilhassa son dakikada dahi olsa işini gücünü bırakıp 1-2 günlüğüne, hatta birkaç saat için oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmiş. Bugün bir kongre üyemiz İsveç'ten sabah indi, dört saat İstanbul'da kaldı, oyunu verip gitti. Bu, bana göre bu camianın farkını, özelliğini fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri camialarına, başkanlarına nasıl sahip çıkacaklarını gösterdiler.

Bu yüzden kendi genel kurullarımız için 'Demokrasi şöleni' diyoruz. Bugünden sonra 'Sen, ben, o' demeden sadece 'Biz' dediğimiz, sadece Fenerbahçe dediğimiz, sadece Fenerbahçelilerin çıkarına hizmet edeceğiz. Aydınlık geçmişiz, aydınlık geleceğimiz için yan yana omuz omuz olacağız. Biz bu başlangıcı bugün burada yapıyoruz. Her zamanki gibi yapacak çok işimiz, Fenerbahçe için üstlenecek pek çok sorumluluğumuz var. Bu camianın sorumluluğu çok büyüktür. Bunun için neler yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzdan şüpheniz olmasın. Bu inanca, bu güvene layık olmak için durmadan, yorulmadan, usanmadan çalışacağımızın sözünü sizlere veriyorum.

"KADROMUZ YÜZDE 70 HAZIR"

Ali Koç, taraftarın beklentilerine ve başarı isteğine değindi:

"Beklentilerinizin farkındayız. Bizim için, yeni dönem için en büyük motivasyon, geçen sene futboldaki başarısızlık. Sizin içiniz bu konuda rahat olsun.

Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Yekvücut kocaman bir ailedir. Bu ülke, bu cumhuriyet için, sosyal sorumluluk bilincinde, sadece çubuklunun başarısı için değil ülkesi için nasıl bir çaba verdiği tarihin her sahnesinde mevcuttur.

Yeni dönemde önümüzdeki sezon başlamak üzere sporun renginin sarı-lacivert olmasını hedefliyoruz. Geride kalan üç yılda doğrusuyla yanlışıyla çok büyük deneyimler kazandık. Ne yaparsak yapalım, futbolda başarı olmayınca diğerleri gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her sezon belli aşama kaydettik. Belli bir tecrübe kazandık. Daha evvel de ifade ettiğim gibi kadromuz %70 hazır, bazı dokunuşlar lazım. Kadro kalitesinin yanı sıra Samandıra'da birbiriyle uyum içinde çalışan kişilerin de olması lazım. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğinin iyi bilindiği bir ortam, olmazsa olmazımızdır. Bazen kadroda eksikler olur. O sezon rakipleriniz arasında en iyi kadroya da sahip olmayabilirsiniz ama tüm eksiklere rağmen iyi bir aile ortamının, takım ruhunun olmasının, inanmışlığın birçok şeyin üstünü örttüğünü biliyoruz. Bizim istediğimiz, bu sinerjiyi ortaya çıkarıp kenetlenmek. Bunu sağlayınca hem başarılı olacağız, hem başarı daha kolay gelecek."

"SAHİP OLDUĞUMUZ RUHU GÖSTERECEĞİZ"

Koç, Fenerbahçeli sporcuların formanın hakkını vereceklerini söyledi:

"Bu camianın sahip olduğu ruhu göstereceğiz. Yıllardır bu konuda bizim dönem de dahil tıklım tıklım tribünler dolmasına rağmen, istediğimiz sinerjiyi yakalayamadık. Tüm stat yekvücut olacak, aynı şarkıyı, aynı marşı, aynı sloganları söyleyecek. Fenerbahçe forması giyen tüm sporcularımız takım olmanın ne demek olduğunu sizlerden görecek ve neticesinde formanın hakkını sonuna kadar verecekler.

Altyapımızın A takımla birlikte çalışacağı örnek gösterilecek bir akademi sözü vermiştik. 130 dönümlük araziye ihtiyacımız var. Başvuru yaptık. Öyle bir yer olacak ki, sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki kulüplere örnek olacak. Buradan devlet yetkililerimize sesleniyor ve rica ediyorum. Lütfen bu işlemleri hızlandıralım. Bu araziyi bize en kısa zamanda tesis etmeniz için camiam adına, şahsım adına, yönetim kurulumuz adına ricada bulunuyorum."

KOÇ'TAN BASINA MESAJ

Ali Koç, sözlerine son verirken stadyumda bulunan basın mensuplarına seslendi:

"Türk spor medyasının en önemli kaynağı Fenerbahçe'dir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin, bunu unutmayın. 3 Temmuz'da bazılarının bize yaptıklarının hesabını nasıl soracağımızı göreceksiniz."