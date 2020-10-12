İkinci periyotta Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

12 Ekim 2020 Pazartesi, 10:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Çankırı'nın bir köy okulundayız. Hep birlikte bu okulumuzdaki çocuklarımızla beraber bugünü yorumlayıp neler yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Burada çok güzel bir çalışma başlamış. Köy okullarımızla ilgili geçen yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açılması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarımızda bugün ilk ve ortaokullarının açılmasının sevinci içerisindeyiz.

Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası EBA televizyonu. EBA TV, ihtiyaç duyulan müfredatın hepsini kapsıyor Eğer kaçırırlarsa, izleyemezlerse de tekrar tekrar izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımı konusunda da kriterleri daha önce açıklamıştık. Bu kriterler doğrultusunda il ve okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor. Peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA Destek Merkezi kurduk. Her birine 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar istediği merkeze başvurduğu bu merkezlerde istedikleri kadar çalışabilir."