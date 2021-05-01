İkizdere’de ağaçta sürdürülen direnişe balta vuruldu

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 07:12

İş makinelerinin çalışması için jandarma alandaki direnişçileri zorla vadiden çıkardı. 1 köylünün gözaltına alındığı öğrenilirken, ağaçta direnen köylülerden Funda Baş, “Lütfen herkes sesimizi duysun bize destek olsun” çağrısında bulundu.

Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı direnen köylüler jandarma müdahalesi ile karşılaştı. Sabah jandarmadan önce erken saatlerde vadide iş makinelerinin önünde bir araya gelen köylüler, iş makinesinin çalışma yapacağı yönde bulunan ağaçlara çıkarak kendilerini zincirledi. Ağaçlara kendini zincirleyenlerin çoğu kadın direnişçilerden olurken, Kemal Baş isimli yurttaşın gözaltına alındığı kaydedildi.

Ağaçtaki köylülerden Funda Baş, “Ağaca kendimizi zincirledik. Aşağıda olanları gözaltına almaya başladılar. İş makineleri çalışmaya başladı ama biz onların önünde duruyoruz. O yüzden bizi buradan indirmeden ilerleyemeyecek. Lütfen herkes sesimizi duysun bize destek olsun” diyerek çağrıda bulundu.

Direnişçilerden Asuman Fazlıoğlu da alanda bulunan diğer köylülerin vadiden zorla çıkarıldığını, kendilerini ağaçlara zincirleyen kadınların ağaçlardan zorla indirilmeye çalışıldığı, fenalaşan köylüler için alana ambulansların geldiği söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da alana gelerek direnişilere destek verdi.