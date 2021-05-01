İkizdere'deki yapılmak istenen taşocağına karşı direnişe CHP'li vekiller destek oldu

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taşocağına karşı direniş sürüyor. CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Adıgüzel, köylülerin direnişine destek verdi.

Tanal, “Kullanılmayan, atıl durumdaki taşocaklarını kullanabilecekken neden burayı tahrip etmek istiyorlar? Taşocağı bahanesi ile maden mi arıyorlar? İş makineleri ellerinde bir harita olmadan çalışıyor. Burası UNESCO’nun dünyadaki korunması gerektiğini belirttiği vadiler arasında. Talan etmenize izin veremeyiz” dedi. Tanal, gözaltına alınan yurttaşların telefonundaki görüntülerin silinerek delillerin yok edildiğini öne sürdü.

‘ONLARIN BAHÇELERİ’

Adıgüzel de “Biz geldikten sonra iş makineleri alandan çekildi. Sokağa çıkma yasağı uygulamasını doğa katliamına paravan olarak kullanıyorlar. Burası sokak değil, onların bahçeleri, ormanları” dedi.

Öte yandan AKP İkizdere İlçe Başkanı Mustafa Havuz’un, eylemle ilgili “HDP ve PKK provokasyonu” ifadelerine MHP’li İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz’den sert yanıt geldi. “Sizinle Cumhur İttifakı’na zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum” diyen Karagöz, “Ancak üslubunuz ve bilgileriniz yanlış ve taraflı” diye konuştu.

Yurttaş ve siyasilerin çağrıları üzerine Rize Valisi Kemal Çeber, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İkizdere Kültür Merkezi’nde yöre halkı ile bir araya geldi. “Bu projenin Rize’ye katkısı olacak” diyen Yazıcı’ya köylüler, “Burası çok daha değerli, neden güzelim vadimize dokunuyorsunuz? Biz para pul istemeyiz, zarar da istemeyiz. Liman için alternatif taş bulunur. Başka bir nedeni mi var buraya gelmelerinin” dedi.