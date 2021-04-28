İkizdere’de iş makinelerine direnen köylü kadınlara jandarma sert müdahale etti
Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taşocağına karşı yöre halkının direniş eylemleri sürüyor.
Cengiz İnşaat’ın iş makinelerini durdurmak isteyen yurttaşlara jandarma müdahale etti. İş makinelerinin önünde barikat kuran jandarma, köylü kadınları iterek yamaçtan yuvarladı.
Yurttaşlar dün sabah 07.00 civarında kendilerinden önce alana gelerek çalışmaya başlayan iş makinelerini durdurmaya çalıştı.
“Makineyi değil bizi koru, can güvenliği olmayan bizleriz” diyen yurttaşlara jandarma ise dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kadınların “dağılın” uyarısını dikkate almaması üzerine jandarma “süpürme” (kalkanlarla itme) olarak tabir edilen müdahaleyle köylü kadınları yamaçtan aşağıya yuvarladı.
DESTEK ARTARAK SÜRÜYOR
Yuvarlanan kadınlardan Nazire Okyar, il dışından memleketine sahip çıkmak için geldiğini belirterek “Sabah otobüsten indim. Bir damla uyumadım. Annem burada iş yaparken beni salıncakta sallar, uyuturdu. Yazık değil mi bize! Ölürsem de burada öleceğim, kalırsam da burada kalacağım. Devlet de toprak atsın üzerime” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü grup toplantısında İkizdere’de direnen köylü kadınlara destek verdi. Kılıçdaroğlu, “Rize İkizdere ilçesinde Cevizli köyü eylem içerisinde. ‘Toprağını, taşını vermeyiz, köyümüz ranta teslim etmeyiz’ diyorlar. O köylülere kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz” dedi.
Sanatçı Demet Sağıroğlu da “Toprağınıza, tarlanıza sahip çıkın, koruyun. Köylümüz, çiftçimiz altın değerinde. İkizdere için ya bir şey yapın ya da bir şey yapın!” ifadelerini kullandı. Oyuncu Ezgi Mola ise “İkizdere sahipsiz değildir” diye yazdı.
GBT KONTROLÜ Köylüler direniş nedeniyle evlerinde kullandıkları suların kesildiğini ve yemek dahi yapamadıklarını söyledi. Köylülere destek için Artvin ve çevre illerden gelen yurttaşlar ise GBT kontrolüne tabi tutularak bir süre vadi çevresine alınmadı.
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