İkizdere'de yurttaşlardan suç duyurusu

26 Nisan 2021 Pazartesi, 17:29

Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından işletilmek istenen taş ocağına karşı direniş devam ediyor. Dün jandarma müdahalesinde yaralanan ve gözaltına alınan köylüler, bugün de taş ocağı yapılmak istenen yerde toplandı. Köylülerin Avukatı Remzi Kazmaz, yaşam alanlarını koruyan köylülelere karşı orantısız güç kullanıldığını ve yurrşların yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle sorumlular hakkında duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kazmaz, önceki gün gözaltına alınan gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakıldını duyurdu.

KÖYLÜLER İFADEYE ÇAĞIRILŞIYOR

Taş ocağına karşı direnen bazı köylülerin jandarma tarafından karakola çağrılarak 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alındığını kaydeden Kazmaz, "Bütün bu hukuksuz uygulamalara rağmen Rize ve civar ilçelerden İkizderedeki bu çevre mücadelesine büyük bir destek geliyor." dedi.

Kazmaz, taş ocağı projesine ilişkin ise, "Firma bu proje için neden 5 km yolda bulunan taş ocağından taşları tedarik etmiyorda 100 km'lik bir uzaklıktaki henüz taş ocağı bile açılmayan ve ruhsatsız bir ocak açarak taş elde etmeye çalışıyor? Biz cevabını biliyoruz. Bunun cevabı yabancı sermayenin destek olarak ortaya koyduğu sıcak paradır. Bu para bizimkilerin iştahını bir hayli kabartmış olacak ki hak hukuk adalet dinlemeden bir an önce dünyanın en önemli milli parkına dozerlerle girdiler" ifadelerini kullandı.