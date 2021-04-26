Rize İkizdere Köylülerinin feryadını duyan yok mu?

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00

Rize'de, deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Cevizlik Köyü’nde açılacak taş ocağı nedeniyle köylülerin verdiği mücadele devam ediyor.

O kadar içimize döndük o kadar kendimizle meşgul olduk ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ‘örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Cevizlik Köyü’nde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı Bazalt Ocağı Projesi'ne tek başlarına direnen köy halkının sesini duymaz olduk.

Yöre halkı günlerdir tedirgin.

Bir başlarına talana, doğanın yok olmasına meydan okuyorlar.

Yapılacak deniz dolgusu için 35 kilometre uzaklıktaki doğa harikası SİT alanı seçmek ve bu konuda ısrar etmek neden?

Hele ki taş ocağının yapılacağı alan vadideki doğal hayatı tamamen ortadan kaldıracak iken...

65 ailenin yılda ikizyüz bin bin ton çay sattığı, bin tane tane petekle bin ton deli bal üretildiği bir bölgede taş ocağı yapmanın akla mantığa sığacak bir tarafı var mıdır Allah aşkına?

İkizdere; arıcılık, çay tarımı yapılan bir bölge ve ciddi bir köylü nüfusu var ve bütün yaşam kaynakları burada.

Su ihtiyacı köyün içinden akan Eskenci Deresi’nden karşılanıyor.

Bu doğanın,yaşam kaynaklarının kurutulması demek.

Bahsettiğimiz yer bölgenin en değerli yerlerden birisi.

Kala kala birkaç tane eşsiz doğa güzelliğimiz kaldı zaten.

Ey AKP!

Nedir bu doğaya olan nefretinin sebebi?

AKP sanki Türkiye’nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip etmek üzere görevlendirilmiş.

Yaşanan talan ile bunun yaratacağı tahribat hiç hesap edilmiyor ne yazık ki.

Yahu doğanın zarar görmeyeceği başka bir yerden bu ihtiyacı karşılamak çok mu zor?

Ormanlarıyla, su kaynaklarıyla, kıyılarıyla ve tüm doğal zenginlikleri ile övündüğümüz bu ülkeyi her konuda yormak ve halkı bu denli üzmek ile elinize ne geçiyor?

Yoksa taş ocağı Cengiz İnşaat'ın diye mi bu inat?

Yöre halkı yatırıma değil sadece seçilen yerin yanlışlığına karşı.

Bu proje ile başta Cevizli köyü olmak üzere tüm yöre köylerin su kaynakları yok olacak.

Lütfen! İkizdere taşocağı olmasın.

Tüm doğaseverlerin yan yana gelmesi ve İkizdere'ye sahip çıkması elzem bir ihtiyaçtır.

Gelin gece gündüz demeden bu talana meydan okuyan yöre halkına sahip çıkalım.

Gelin beraberce bu yıkımı durduralım.

Unutmayın!

Başka İkizdere yok...