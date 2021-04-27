Taş ocağına karşı İkizdere'de yöre halkının direnişi sürüyor

27 Nisan 2021 Salı, 04:00

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın, biyolojik çeşitliliği nedeniyle koruma altında olan Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taşocağı için yol açma çalışmaları başladı. Yöre halkının direnişine karşın jandarma korumasında çalışmaya başlayan iş makineleri vadideki ağaçları söktü. Köylülerin geçim kaynağı olan arı kovanları ile evlere giden su boruları parçalandı.

Çalışmalar sırasında ağaçların koparıldığı gören yurttaşlar, Cengiz İnşaat’a tepki göstererek “Bu kazanç değil, katliamdır” dedi. Direnişteki köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Çöp değil bunlar. Bu ülkeye ihanettir. Buna hangi yürek dayanır. Buna kim nasıl izin verebilir?” diyerek tepki gösterdi.

Başka bir köylü ise sularının bulandığını belirterek “50 yıllık 100 yıllık kestane, gürgen, ıhlamur ağaçlarımız gitti. Suyumuza çamur bulaştı. Çamurlarını bu güzelim vadiye bulaştırdılar. Bu doğaya yapılan saygısızlıktır. Taşocağını yıkar, keser, yaparsın. 100 yıllık kestane ağacını gel burada var et de görelim. Bu taştan para kazanıyorum ne olursa olsun diyemezsiniz. Bu toprakların insanının bu ülkeye bunu yapmaya hakkı yok. Artık bir şeylere dur demenin zamanı geldi” diye konuştu.