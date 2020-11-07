İkizlerle ilgili binde bir ihtimal gerçek oldu
ABD’nin Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde ikiz kardeşlerle ilgili binde bir gerçekleşecek bir olay meydana geldi. İkiz kardeşler 90 dakika arayla bebeklerini dünyaya getirdi. ABD'li uzmanlar şaşkınlıklarını dile getirerek böylesi bir tesadüfün binde bir olduğunu gerçekleştiğini ifade etti
ABD'deTennessee eyaletinde yaşayan Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler aynı okulda okudu, hatta aynı eyalete gelin gitti. 31 Ekim'de doğum günleri olan ikiz kardeşler, Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde aynı gün 90 dakika arayla çocuklarını dünyaya getirdi.
90 DAKİKA ARAYLA DOĞUM
İkiz kardeşlerden Autum Shaw, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Hayatımız boyunca her şeyi birlikte yaptık, hemşirelik okuluna birlikte gittik. Eşlerimiz dahi aynı eyalette.Ancak aynı anda hamile kalmayı daha önce planlamadık" dedi.
ABD'li uzmanlar ikiz kardeşlerin aynı gün doğum yapmasını binde bir görülebilecek bir tesadüf olarak nitelendiriyor. İkizlerden Shaw'ın 4 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği kız bebeklerine Charleston Scott, Tramontana ise, 2 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğine Blakely James adlarını verdi.
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