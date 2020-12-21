İklim değişikliği, ağaçların daha az karbon depolamasına neden olabilir

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Constantin Zohner ve meslektaşları, Orta Avrupa’daki yaklaşık 4 bin sahada altı ılıman ağaç türünün, 1948’den 2015’e kadar sonbahar yaprak dökümü verilerini inceledi.

Sonuçları bir araya getirdiler ve karbon emisyonları yüksek kalırsa 2100 yılına kadar ne olacağını modellediler. Daha önce beklenti, daha sıcak sonbaharların, bugünkünden yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra meydana gelecek yaprak dökülmeleriyle daha uzun bir büyüme mevsimi gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak yeni bulgular, bu beklentiyi yerle bir etti.

Zohner’ın ekibi, daha sıcak sonbaharların, muhtemelen 3 ila 6 gün önce yaprak dökümüne neden olacağını keşfetti. Ekibin deneyleri, daha yüksek CO2 seviyeleri, sıcaklıklar veya ışık seviyelerinin, yaprakların ilkbahar ve yazda daha üretken olmasına yol açarak sonbaharda ölümlerini hızlandırdığını gösteriyor.

Bu sonuçların, Kuzey Amerika ve Asya’daki ılıman ağaçlar için de geçerli olacağı düşünülüyor. Doğru olduğu kanıtlanırsa, bu tersine dönüş, ağaçlar, hayvanlar ve diğer bitkiler arasındaki etkileşimi inceleyen fenologlara göre büyük küresel sonuçlara yol açacak.

Zohner, yaprak dökülmesindeki bu değişimin, her yıl küresel olarak ılıman ormanlarda depolanan yaklaşık 1 gigaton karbonun artık tutulamayacağı, yani ağaçların daha az karbon tutma kapasitesine sahip olacağı anlamına geldiğini söylüyor.