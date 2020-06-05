İklim değişikliği ve gıda israfına karşı yeni adım: “Artan gıda geleceğimizdir”

05 Haziran 2020 Cuma, 12:41

Dünyanın 187 ülkesinde varlık gösteren ve 114 yıldır ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Nestlé, iklim değişikliği ve gıda atığı ile mücadele etmek için teknoloji çözümleri üreten bir sosyal girişim olan Fazla Gıda ile, bütüncül atık yönetimi kapsamında iş birliği yaptı.



ARTAN ÜRÜNLER HAYVAN YEMİNE VE BİYOGAZA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Nestlé’nin 2050 yılına kadar karbon salımını sıfıra indirme konusunda verdiği global taahhüt doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmada, artan ürünler iki farklı yöntemle geri dönüştürülüyor. Ürünlerin yüzde 45’i Fazla Gıda’nın iş ortağı olan tesislerde gübre, yakılarak elektrik enerjisi ve kömür haline getiriliyor; biyogaz elde ediliyor. İkinci yöntemde ise ürünlerin yüzde 55’i Fazla Gıda’nın iş ortağı tesislerinde işlenerek hayvan yemine dönüştürülüyor. Üretilen hayvan yemleri, büyükbaş ve kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Nestlé Türkiye’nin, “Artan Gıda Geleceğimizdir” sloganıyla Fazla Gıda ile yürüttüğü bütüncül atık yönetimi sayesinde şu ana kadar, 735 ton karbon salımı engellendi. Böylece 1.554 ton gıdanın israf edilmesinin önüne geçildi.

900 BİNİ AŞKIN ÜRÜN BAĞIŞLANDI

Yapılan iş birliği bir yandan çevreye dokunurken diğer yandan toplumsal ve sosyal fayda sağlıyor. Nestlé Türkiye’nin ürün bağışı prosedürlerinde yapılan güncellemeler kapsamında, 7-30 gün arası kullanma tarihi kalan ürünler, önceden onaylanan gıda bankaları, sosyal market ve aş evlerine ulaştırılıyor. Ocak 2020’de başlayan gıda bağışı süreci ile beş ayda 900 binin üzerinde artan gıda ürünü 1.000’in üzerinde ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.



