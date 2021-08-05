İklim krizi narenciye rekoltesini etkiledi: 72 bin ton gerileyecek

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:24

Ege Bölgesindeki narenciye rekoltesi, 2020/21 sezonunda 434 bin 116 ton olarak tahmin edilirken, 2019/20 sezonundaki narenciye rekolte tahminiyse 442 bin 349 tondu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'da Türkiye geneli narenciye ihracatının 755 milyon dolarken, 2020'de pandemi döneminde talebin artarak ihracatın yüzde 23 ilerlediğini ve 933 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin dünya sıralamasında portakalda 7'inci, mandarinde 3'üncü, limonda 4'üncü, greyfurtta 5'inci sırada olduğunu açıklayan Hayrettin Uçak, "Ülkemiz narenciye üretiminde ve ihracatında önemli aktörlerden biri; ancak küresel iklim değişikliğinin etkisini artık daha fazla hissediyoruz. Bu sadece narenciye değil, pek çok üründe yaşanan bir durum. Bu yıl 10-20 gün arasında bütün ürünlerde gecikme var. Mevsimlerin sıcaklık ve yağış normalleri değişiyor. 2021 yılı için kullanılacak dünya kaynaklarını Temmuz ayı itibariyle tükettik. Dünyayı korumak artık etik bir hesaplaşmadan öte, bir varoluş meselesi haline geldi" diye aktardı.

2021 rekolte tahminlerine göre; portakal 2020'de 206 bin 534 tondan 2021'de 184 bin 992 tona, mandarin 2020'de 154 bin 245 tondan 2021'de 114 bin tona, limon 2020'de 67 bin 666 tondan 2021'de 57 bin 541'e, greyfurt 5 bin 205 tondan 4 bin 492 tona geriledi.