IKSV'de Passo dönemi başladı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:42

Biletleme dünyasındaki deneyimini ve inovatif gücünü 2019 yılından itibaren kültür-sanat ve etkinlik dünyasına da taşıyan, biletleme sektörünün en büyük oyuncusu PASSO’nun İKSV ile yeni iş birliği, sanatseverlerin kullanıcı deneyimlerini daha üst seviyeye taşıyacak.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner: “İKSV ve PASSO’nun güç birliği sayesinde, etkinliklerimizi takip eden sanatseverlerin bilet alma ve etkinliğe katılma süreçlerini hem hızlandıracağımıza hem de kolaylaştıracağımıza inanıyoruz.”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, konuyla ilgili “İKSV etkinliklerinin bilet satışı için PASSO ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü PASSO bilet satın alımında kullanıcı deneyimini önemsiyor ve yenilikçi uygulamalar geliştiriyor. İKSV ve PASSO’nun güç birliği sayesinde, etkinliklerimizi takip eden sanatseverlerin bilet alma ve etkinliğe katılma süreçlerini hem hızlandıracağımıza hem de kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz,” dedi.

PASSO Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: “İKSV gibi, İstanbul’un kültür-sanat dünyasına yön veren bir kurum ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

49 yıldır İstanbul’un kültür-sanat dünyasına yön veren İKSV gibi köklü bir kurum ile iş birliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan PASSO Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Türkiye’deki ve küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlayan İKSV’nin 2024 yılı sonuna kadar bütün etkinliklerinin tek bilet satış platformu olmak, Passo’nun Biletleme dünyasındaki bilgi birikimi ve deneyimini kültür-sanat dünyasında da güçlendirmesi açısından önemli bir adım niteliğindedir. 2021 yılı ile başlayan bu iş birliğinin 4 yıl ile sınırlı kalmayıp, uzun soluklu ve verimli bir yol arkadaşlığı olacağına inanmaktayız. İKSV’ye, iş ortaklarımıza ve sanatseverlere, tamamı yerli ve bize ait biletleme platfomumuzla en iyi deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli iş birliği ve bizlere güvendikleri için İKSV’ye gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İKSV, PASSO İŞ BİRLİĞİ NELER GETİRECEK?

QR barkod, PDF bilet gibi dijital bilet seçeneklerini ve kağıt bilet uygulamasını ek bir ücret almadan tüketicilere ücretsiz olarak sunacak olan PASSO, bu iş birliği ile beraber İKSV’ye ait Lale Kart alt yapısını da tamamen yenileyecek; ek geliştirmeler de bu iş birliği ile hayata geçmiş olacak. Bu süreçte, bilet transferi, telefonla etkinliğe giriş, gelişmiş kampanya modülleri gibi yenilikler de sanatseverler ile buluşmuş olacak.







