İKSV’den yeni bir podcast serisi: Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında şubat ayında yayımlanan “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporundan yola çıkan seri, ekolojik krizin sebep ve sonuçlarına kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle yeni açılardan bakmayı amaçlıyor.

Yiğit Özşener, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları ekibiyle birlikte hazırladığı bu podcast serisinin her bölümünde kültür-sanat dünyasından isimlerle buluşuyor. Yaratıcı endüstrilerin, ekolojik krize karşı dünyalıları harekete geçirmek için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğu fikrinden hareket eden seride Yiğit Özşener, her hafta bir konuğuyla, sinemadan edebiyata, tiyatrodan iklim hareketine uzanan başlıklarda, dünyanın geleceği üzerine sohbet edecek.

Serinin haziran ayında yayımlanacak ilk dört bölümünün konukları, “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporunun yazarı Hande Paker, DOT Tiyatro’nun kurucuları Özlem ve Murat Daltaban, yazar Buket Uzuner ile yönetmen Zeynep Dadak. Temmuz ayında yayımlanacak bölümlerde ise Yiğit Özşener ve konukları ekolojik dönüşümü mimari, müzik, dijital sanatlar gibi çeşitli alanların perspektifinden ele alacak.

“Gezegenimiz bize daha ne kadar dayanabilir?” başlıklı 1. bölüm İKSV’nin Spotify, Apple Podcasts ve YouTube kanallarında yayımlandı.