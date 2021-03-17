'İktidar elektrik faturalarında çağ atladı!'

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti; çiftçi, esnaf ve vatandaşın sorunlarını sahada tespit etmek amacıyla Şanlıurfa’ya geldi. İki günlük program öncesinde basın açıklaması yapan CHP’li Akın;

2014 yılından bu yana tarımsal sulamada elektrik faturalarının yüzde 267 oranında zamlandığını belirterek, “Enerjide çağ atladık diye nutuk atan iktidar görüyoruz ki çiftçinin elektrik faturalarına çağ atlatmış" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın’ın ziyaret öncesi yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“İKTİDAR ELEKTRİK FATURALARINA ÇAĞ ATLATTI”

“Elektrik kesintileri Şanlıurfa’nın kaderi haline getirildi. Özellikle bu konuda çalışma yapmak için bütün ilçelerimize dağılacağız. Şanlıurfa’nın dertlerine derman olmak, sıkıntıları dile getirip o sıkıntılara çözüm önerilerini dile getireceğiz. Sorunları raporlayarak Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Bu sorunları Meclis’in kürsüsünden gündeme taşımak için çalışacağız. Burada büyük bir sorun var elektrikle ilgili. Bir dağıtım şirketi var.

Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı konuşmada ‘Enerjide çağ atladık’ dedi. Enerjide çağ atladık diyenlerin şunu çok iyi bilmesi lazım: Çağ atlayan yalnızca faturalar oldu.

Çağ atlayan Şanlıurfa’da, Mardin’de elektrik kesilen çiftçilerimiz oldu. Çiftçilerimizin desteklemelerine hukuksuzca el konuldu. Danıştay’ın 10. Dairesi’nin verdiği karar var. Tarlaların sulamaya en çok ihtiyacı olduğu zamanda çiftçimiz yapayalnız kaldı.”

“TARIMSAL SULAMADA ELEKTRİK YÜZDE 267 ARTTI”

“İktidarın yalnızca yandaş politikası var. Çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik, 2014’ten bu yana yüzde 267 artmış durumda. 1000 liralık fatura neredeyse 2 bin 700 liraya çıkmış durumda. Son bir yılda zam oranı yaklaşık yüzde 30 oldu. Son bir yılda hangi üreticinin ürünü tarlada yüzde 30 değerlendi? Elektrik olmazsa sulama olmaz, sulama olmazsa tarım olmaz. Tarım olmazsa Türkiye bu ürünleri ithal eder. Bu iktidar çiftçimizi değil, yurtdışındaki çiftçileri destekliyor. Dağıtım şirketlerinin elektrik faturalarında çiftçiden topladığı dağıtım bedeli 2014 yılından bu yana yaklaşık yüzde 620 artmış durumda. Yani çiftçimiz, daha ucuz elektrik vaadiyle özelleştirilen dağıtım şirketlerine daha fazla para öder duruma getirildi.”

CHP’DEN 2 GÜNLÜK ŞANLIURFA ZİYARETİ

CHP heyeti Şanlıurfa ilk olarak çiftçilerle bir araya geldi. Tarımsal sulama nedeniyle elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçiler sorunlarını dile getirdi. Çiftçilerin ardından Şanlıurfa Bakkallar Odası ve Şanlıurfa Lokantacılar Odası’nı ziyaret eden CHP heyeti, daha sonra Şanlıurfa Eczacılar Odası ve Şanlıurfa Tabipler Odası’nı ziyaret etti.

CHP heyeti Şanlıurfa’da Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir’de çiftçi, esnaf ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelerek sahada çalışma yürütecek. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Akın’ın yanı sıra milletvekilleri Gamze Taşçıer, Murat Emir, Servet Ünsal, Bayram Yılmazkaya, İsmet Tokdemir, Gökhan Zeybek, Sevda Erdan Kılıç, Mürsel Alban, Baha Ünlü, Ulaş Karasu, İrfan Kaplan, Aziz Aydınlık, Orhan Sarıbal, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ednan Arslan ile PM üyesi Erbil Aydınlık yer aldı.