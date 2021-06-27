İktidar, GAP, DAP ve KOP’u yıllardır bitiremedi, çiftçi kuraklıkta perişan oldu
Kanal İstanbul gibi tepki çeken projeler için devletin bütün olanaklarını seferber eden iktidar, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) gibi büyük sulama yatırımlarını yıllar geçmesine karşın bitiremedi. Anadolu’da kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıkarken zaten girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi daha da perişan oldu. Tarlasını ekemez hale gelen çiftçi, kayıplarının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.
Kuraklıktan etkilenen il sayısı mayısta 22 olarak açıklanmıştı. Haziranda ise bu sayı 41’e çıktı. Kuraklık nedeniyle buğday, arpa büyümedi. Verim yetersiz kaldı. Bu nedenle de bu yıl buğday miktarının düşmesi bekleniyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yağış yetersizliği nedeniyle ekili arazilerdeki kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını, yasal düzenlemeyle çiftçilerin kayıplarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. GAP, DAP ve KOP gibi büyük sulama yatırımlarının aradan yıllar geçmesine karşın bitirilemediğine işaret eden Tutdere, bu nedenle de çiftçilerin kuru tarım yapmak zorunda bırakıldığını vurguladı. Tutdere, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yağışlar, son 30 yılın en düşük seviyesinde. Alan yağışları; Ege Bölgesi’nde yüzde 89, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 87, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 69, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 70, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yüzde 85 azalmış durumda” dedi.
YASA TEKLİFİ VERDİ
Alansal yağışlarda büyük düşüşler yaşanmasına bağlı olarak kuraklıktan etkilen il sayısının da arttığını dile getiren Tutdere, “Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kilis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Konya, Aksaray, Sivas, Kütahya, Burdur, Amasya, Denizli, Nevşehir, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Çankırı, Kayseri, Yozgat, Çorum, Niğde, Isparta, Kırşehir, Uşak, Karaman, Ankara, Eskişehir, Muğla, Muş, Aydın, Hakkâri, Kahramanmaraş illerinin kuraklıktan ileri derecede etkilendiği tespit edilmiştir” diye konuştu. Artan girdi maliyetleri yüzünden tarlasını ekemez hale gelen çiftçilerin bir de kuraklıkla karşı karşıya geldiklerini ve daha da büyük bir çıkmaza sürüklendiklerini aktaran Tutdere, “Pandemi şartları, yanlış tarım politikaları, girdi fiyatlarında yaşanan yüksek maliyet, yetersiz destekler çiftçimizi tarlasını ekemez hale getirmiştir. Çiftçimiz zor koşullar altında ayakta durmaya çalışırken bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte artık dayanacak gücü kalmamıştır” uyarısında bulundu. Tutdere, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin uğradıkları tüm kayıpların devlet tarafından karşılanması için yasa teklifi de verdi.
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