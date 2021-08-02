İktidar, milyonlarca memur ve emekliye teklifini sunacak

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:18

İktidar ile memur konfederasyonları arasında toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Sözleşmede yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam belirlenecek. İlk günkü görüşmelerde taslak çalışma takvimi de belirlendi.

TEKLİF 12 AĞUSTOS’TA

Taslakta bir değişiklik olmazsa 12 Ağustos perşembe günü iktidar zam teklifini konfederasyonlara sunacak. 22 Ağustos’ta toplu sözleşme müzakereleri sonuçlanacak. Ya toplu sözleşme imzalanacak ya da süreç hakeme taşınacak. Sözleşme imzalanmazsa 23-24-25 Ağustos günlerinde Kamu Görevlileri Hekim Kurulu’na başvuru yapılacak. 26 Ağustos’ta hakem kurulu çalışmaya başlayacak. Ay sonuna kadar da kararını verecek.