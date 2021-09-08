İktidara 'hızlı tren kazası' tepkisi: Her kazadan sorumludur

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:31

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, demiryollarında yaşanan kazalara ilişkin yazılı yir açıklama yaptı. Akın, Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni ile Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kazası ile ilgili, “TCDD’de neler oluyor? Ortaya çıkan skandal görüntüler, iktidarın demiryolunda meydana gelen kazalardan hiçbir ders almadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Covid-19’u gerekçe göstererek, bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlerin rutin denetimlerinin uzaktan belgelendirme kurumları tarafından yapıldığını açıklamasına, “Çorlu katliamının acısı hâlâ tazeyken bu anlayış yeni kazalara davetiye çıkarıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

“DEMİRYOLLARININ DENETİMSİZ OLDUĞUNU AYLAR ÖNCE DUYURDUK”

Demiryollarının denetimsiz olduğunu aylar önce kamuoyuna duyurduklarını belirten Akın, “İktidarın elinde adeta TCDD’nin çöküşünü ilan ettiler. Dünyanın en güvenli ulaşımı olan demiryolları ülkemizde AK Parti iktidarında ne yazık ki güvenini yitirdi” dedi. Akın, şunları kaydetti:

“Demiryollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyeti olarak belirlenen dört ana hedef, bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlerin denetimi, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimi, emniyet yönetim sisteminin denetimi, makinist ve emniyet kritik görevlerinin denetimi olarak sıralanıyor. Resmi rapora göre; 2020 yılında dört hedefin dördüne de ulaşılamamış. Yani hiç denetim yapılmamış. Meydana gelecek her kazadan AKP iktidarı sorumludur.”