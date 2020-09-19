İktidara medya ve troller yetmedi. İletişim Başkanlığı’na ‘psikolojik harekât’ görevi verildi

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkileri artırılırken, dikkat çeken yeni görevler de verildi. Başkanlığa bağlı “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi” kuruldu. Bu daire, Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyecek. Her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faliyette bulunacak. İç ve dış tehdit unsurlarını analiz edecek. Yerli ve yabancı basın mensuplarının akreditasyonları ve basın kartı düzenleme görevini yürütecek.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Başkanlık içerisinde kurulan “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı”nın görevi, “devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatları doğrultusunda” gerektiğinde ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak staretejik iletişim politikalarını oluşturmak olarak belirlendi. Yeni daire Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonuna karşı faliyette bulunacak. Kriz, afet, olaganüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde stratejik iletişim ve kriz yönetimi faliyeti ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.

SİPARİŞ ALABİLECEK

Kararnameye göre, başkana yardımcı olmak üzere kurumda başkan yardımcıları görevlendirilecek. Başkanlıkta “özel kalem müdürlüğü” de oluşturuldu. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmetlerini de yürütecek. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kurulacak. Döner sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Döner Sermaye İşletmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya yabancı gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya, vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde ortak iş yapmaya da yetkili olacak. Başkanlıkta istihdam edilen iletişim uzmanı ve uzman yardımcıları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma da yapabilecek.

Doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlükleri kurulacak. Bölge müdürlüklerinin merkezleri, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olacak.