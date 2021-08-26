İktidara yakınlığıyla bilinen gazete Şevval Sam'ı hedef aldı!

İktidara yakınlığıyla bilinen Milat gazetesi, Bolu Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne alacak olan Şevval Sam’ı manşetten hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:22
İktidara yakınlığıyla bilinen gazete Şevval Sam'ı hedef aldı!
Abone Ol google-news

Hükümete yakın Milat gazetesi bugünkü manşetinde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkacak olan Şevval Sam'ı  'Platonik Tasarruf' başlığı haberiyle hedef gösterdi.

'PKK sevicisi Şevval Sam’ başlığının  kullanıldığı haberde, Sam için, "30 Ağustos Zafer Bayramı için Bolu’da düzenlenecek etkinlikte vatandaşa hizmet için kullanması gereken paraları İslam düşmanı ve CHP yandaşı Şevval Sam’a akıtacağı ortaya çıktı. Tanju Özcan, Şevval Sam’a hayranlığıyla biliniyor" ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler