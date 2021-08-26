İktidara yakınlığıyla bilinen gazete Şevval Sam'ı hedef aldı!

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:22

Hükümete yakın Milat gazetesi bugünkü manşetinde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkacak olan Şevval Sam'ı 'Platonik Tasarruf' başlığı haberiyle hedef gösterdi.

'PKK sevicisi Şevval Sam’ başlığının kullanıldığı haberde, Sam için, "30 Ağustos Zafer Bayramı için Bolu’da düzenlenecek etkinlikte vatandaşa hizmet için kullanması gereken paraları İslam düşmanı ve CHP yandaşı Şevval Sam’a akıtacağı ortaya çıktı. Tanju Özcan, Şevval Sam’a hayranlığıyla biliniyor" ifadeleri kullanıldı.