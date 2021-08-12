Deniz Akkaya: Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum

12 Ağustos 2021 Perşembe, 14:10

Deniz Akkaya, katıldığı bir programda “Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” ifadelerinde bulunmuştu.

Eski model ve sunucu programda iki yıl önce yaptığı “Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum” açıklamasını tekrarladı.

O dönem büyük tepki çeken açıklamasını savunan Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.”

"ÇILGIN YAŞADIM"

Gençlik yıllarında çılgınlıklar yaptığını belirten Akkaya, “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim.Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız” şeklinde konuştu.

Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan’ın kendisi için “Sevgililerini ülkenin yakışıklıları arasından değil entelektüelleri arasından seçer” açıklamasını şu sözlerle onayladı: “Hakikaten benim hiç kaslı sevgilim olmadı ya! Geçen yine senin programına geldiğimde ‘bana yakın biri olsun’ demiştim. 40’tan sonra fikir değişti.”

“BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Bir dönem alkol problemi yaşayan Akkaya, kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu belirtti:

"Alkolü Ayşe’nin doğumundan önce bırakmıştım. Efe’den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. ‘İçince böyle mi olunuyor ya’ dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu."