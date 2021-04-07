İktidardan üç büyük kentte imam hatip atağı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:31

Sınavla girilen lise kontenjanlarının yüzde 40’ını imam hatip ve meslek liselerine veren MEB, Ankara, İstanbul ve İzmir’de de tercihini imam hatiplerden yana kullandı.

BirGün'den Mustafa M. Bildrici'nin haberine göre; İstanbul’da 125 imam hatip lisesi ve 141 meslek lisesi sınavla öğrenci alacak okul olarak seçilirken listeye girebilen Anadolu lisesi sayısı 78’de kaldı.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunun detayları, MEB’in eğitime yaklaşımını yansıttı. Hemen her yıl, “Okul kontenjanları öğrencilerin ilgisine göre belirlenmiyor” uyarısıyla karşılaşan Bakanlık, eleştirileri yine görmezden geldi. LGS puanı ile öğrenci alacak okul türlerinin illere göre dağılımı da MEB’in yönelimini ortaya koydu.

İstanbul’da 125 okul, “nitelikli” olarak belirlenirken 141 meslek lisesi de bu kategoriye sokuldu. İstanbul’da, sınavla öğrenci alacak 266 imam hatip ve meslek lisesine karşın Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin toplamı 95 olarak ifade edildi. Öğrencilere sınav puanıyla tercih edebilecekleri yalnızca 78 Anadolu lisesi sunuldu.

Benzer bir tablo Ankara için de oluştu. Ankara’da toplam 66 imam hatip ve meslek lisesinin sınavla öğrenci alacağı bildirildi. Buna karşın Anadolu lisesi sayısının 25 olduğu belirtildi. LGS puanıyla öğrenci alacak imam hatip ve meslek liseleri, Anadolu liselerinin sayısını ikiye katladı. İzmir’de de tablo değişmedi. Kentteki 24, “n itelikli” imam hatip lisesi kılavuza dahil edilirken Anadolu liselerinde bu sayı imam hatiplerden yalnızca bir fazla olarak belirlendi. İzmirli öğrencilerin sınav puanıyla tercih edebileceği meslek lisesi sayısı ise 32 oldu.