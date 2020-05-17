İktidarın hedefindeki meslek örgütleri Cumhuriyet'te

17 Mayıs 2020 Pazar, 21:18

Cumhuriyet susturulmak istenen meslek örgütlerine sayfalarını açtı. İlk yazı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kamuoyunda tartışma yaratan sözlerine karşı açıklama yapan barolara iktidarın ve iktidar medyasının tepkisi sert oldu.

İktidar bu süreçte meslek örgütlerinin “seçim sistemini” değiştirmeye hazırlandığını ilan etti. Hedefte barolar var... Tabip odaları var... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) var... Kısacası meslek örgütleri, birlikleri var...

Cumhuriyet yaşanan bu süreçte, sayfalarını meslek örgütlerinin temsilcilerine açıyor. Meslek örgütleri, duyurmak istedikleri seslerini Cumhuriyet'le ve onun internette yüzü cumhuriyet.com.tr'de siz okuyucularına duyuracak.