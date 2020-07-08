"İktidarın Suriye planları derin şüphe uyandırıyor"

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilebileceğine yönelik açıklamalarını eleştirerek, bunun "uluslararası hukuka saygı meselesi" olduğunu söyledi.

Çeviköz, “Kadına yönelik şiddete karşı olan herkesi büyük bir umutsuzluğa götürmüştür. Birleşmiş Milletler tarafından ‘altın standart’ olarak tanımlanan anlaşmadan çekilmeyi doğru bulmuyoruz. Anlaşmadan çıkılması durumunda çok önemli belirsizlikler ortaya çıkacak. İktidar insan hakları ihlallerinin önünü açmak istiyor” dedi.

"İSTEĞİMİZ SAVAŞIN BARIŞÇIL YÖNDEN SONA ERMESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM’de yaptığı basın toplantısında dış politika hakkında değerlendirme yaptı. Libya’daki Türk savunma sisteminin önemli bir darbe aldığı iddialarına ilişkin Çeviköz, “CHP olarak istediğimiz savaşın barışçıl yönden sona ermesi ve Libya’nın istikrara kavuşmasıdır.

AKP iktidarı kaba güce dayalı Libya politikası ile Libya halkının bir bölümünü olduğu gibi Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Fransa gibi ülkeleri de karşısına almıştır. Arap dünyasındaki eleştiriler de giderek artmaktadır. Moskova ilişkileri de olumsuz etkilenmektedir” diye konuştu.

"İKTİDARIN SURİYE PLANLARI DERİN ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin Türk Lirası’na geçmesi hakkında Çeviköz, “AKP iktidarının Suriye’nin geleceğine ilişkin planları hakkında çok derin şüpheler uyandırmaktadır. Astana sürecinde Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, eğemenliğine vurgu yapılmasına rağmen Astana sürecinin bir aktörü olan Türkiye’nin Suriye sahasında asker bulundurarak kontrol ettiği bölgelerde, belediye hizmeti sağlaması açıklanmaya muhtaç bir çelişkidir” dedi.

"SÖZLEŞMENİN ULUSLARARASI HUKUKLA İLİŞKİSİ VARDIR"

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin

"Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır" sözlerine tepki gösteren Çeviköz, şöyle konuştu:

“Bunun uluslararası hukuka saygıyla yakından ilişkisi vardır. Bu sözleşme ile kadına yönelik şiddete dur demek için ülkemizin bağlı bulunduğu en etkin ensturman imzalanmıştır. Sözleşmenin ilk imzacısı, ev sahibi hatta İstanbul’un adı bile verilmişken, aradan geçen zamanda sözleşmeden çıkılıyor olmasının tartışılması, kadına yönelik şiddete karşı olan herkesi büyük bir umutsuzluğa götürmüştür. Birleşmiş Milletler tarafından ‘altın standart’ olarak tanımlanan anlaşmadan çekilmeyi doğru bulmuyorum. Anlaşmadan çıkılması durumunda çok önemli belirsizlikler ortaya çıkacak. Şiddet önleme ve izleme merkezlerine ne olacak? 6284 sayılı kanun ne olacak? İktidar insan hakları ihlallerinin önünü açmak istiyor.